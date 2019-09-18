Назван город с самыми высокомерными россиянами

Самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Zoom market.

Четвертое и пятое места списка заняли Екатеринбург и Краснодар соответственно. Москва в рейтинге высокомерности оказалась на седьмом месте. Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию. В середине таблицы расположились Нижний Новгород (11 место), Симферополь (14 место) и Челябинск (20 место).

Участникам задавали шесть вопросов: считают ли они себя в чем-то лучше других, легко ли признают свои ошибки, спокойно ли они воспринимают критику, прислушиваются ли они к чужому мнению, могут ли признать, что другие так же умны или умнее их; а также оценивают ли они социальный статус человека. Директор агентства Андрей Штыров уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли себя человек высокомерным, 93 процента респондентов отвечали отрицательно.

Ранее в среду сообщалось, что больше всего молодых людей готовы переехать ради лучшей жизни из Тольятти, Омска, Барнаула, Челябинска и Волгограда. Наименьшее число такой молодежи оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

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