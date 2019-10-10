Дно признали самым матерящимся городом России

Город Дно Псковской области возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России. Это следует из данных агентства «Интериум», передает «Псковская лента новостей».

Коэффициент упоминания мата в Дне составил 1 138,7 на 10 тысяч жителей. В Краснодаре он составил 89,56, в Кунгуре — 73,37. В первую десятку матерящихся городов также вошли Москва (69,77), Ачинск (69,27), Калининград (67,45), Санкт-Петербург (67,11), Владивосток (62,74), Котлас (61,39) и Калуга (57,41).

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Отмечается, что меньше всего матерятся в регионах Северо-Кавказского федерального округа: в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Агентство «Интериум» проводило анализ на основании упоминаний самых распространенных вариаций четырех матерных слов в соцсетях, на форумах, в блогах и мессенджерах за 1-7 октября.

Ранее сообщалось, что самым агрессивным городом России стал Ростов-на-Дону. Вторую строчку в рейтинге заняла Москва, третье — Челябинск. На четвертое место попала Казань, на пятое — Элиста. В первую десятку также вошли Махачкала, Воронеж, Пермь, Омск и Волгоград.

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