Назван самый недружелюбный город России

Населенным пунктом России с самыми недружелюбными жителями оказался Якутск. Об этом свидетельствуют результаты проведенного аналитиками Domofond социологического исследования, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Участники опроса оценивали утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 («полностью не согласен») до 10 («полностью согласен») баллов. Средний показатель по стране, как показало исследование, составил 7,3 балла.

Материалы по теме Уж лучше вы к нам Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?

Показатель Якутска оказался на уровне 6,4 балла — это минимум среди 200 российских городов, где проводилось исследование. Второе место антирейтинга с показателем в 6,5 балла заняли три города: Златоуст (Челябинская область), Воркута (Республика Коми) и Новомосковск (Тульская область). Третье место разделили Арзамас Нижегородской области и Шахты Ростовской области — эти города получили по 6,6 балла.

Самым дружелюбным городом оказался Грозный — показатель столицы Чеченской Республики достиг 8,3 балла. Второе место занял Северск Томской области (8,2 балла), третье — с показателем 8 баллов — поделили Гурьевск Калининградской области, Ессентуки и Майкоп.

Ранее эксперты Минстроя составили рейтинг городов России с наиболее благоприятной средой для жизни. Первая строчка рейтинга досталась Москве, вторую и третью заняли Санкт-Петербург и Екатеринбург соответственно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru