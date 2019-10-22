Названы самые хвастливые города России

Больше всего хвастливых людей проживает в Сочи, Челябинске и Краснодаре. Об этом говорится в материале маркетингового агентства Zoom Market, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Респондентам (три тысячи человек) задавали несколько вопросов: «Вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми?», «Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они недоступны?», «Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения?» и «Вы можете назвать себя хвастливым человеком?».

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В первую десятку «хвастунов» также вошли Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва и Самара. Самые скромные люди, по мнению агентства, живут в Омске, Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Красноярске, Брянске, Саранске и Волгограде.

При этом аналитики подчеркнули, что лишь один процент из всех опрошенных посчитал себя хвастливыми. В агентстве считают, что такое поведение главным образом связано с неуверенностью, когда человеку требуется подтверждение своих достижений от других людей. Чаще всего в опросе респонденты в качестве своих заслуг упоминали материальное положение, дорогие покупки, социальный статус и знакомства с известными людьми.

В сентябре 2019 года те же эксперты составили рейтинг городов с самыми высокомерными людьми, которые не признают конструктивную критику и свысока смотрят на окружающих. Тогда в первую пятерку вошли Воронеж, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Краснодар.

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