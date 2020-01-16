В Челябинске и Магнитогорске решена проблема мониторинга воздуха

Новые передвижные экологические посты (ПЭП) для мониторинга состояния атмосферного воздуха появились в Челябинске и Магнитогорске — двух крупнейших городах региона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Министерстве экологии Челябинской области. Закупка новых современных ПЭП входит в состав мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» в «городах черного неба» с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

Новые мобильные лаборатории позволяют определять концентрации основных загрязняющих веществ: оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, пыли (взвешенных частиц) в текущем режиме, то есть с получением результатов прямо на месте проведения работ. Можно также проводить отбор проб воздуха на поглотительные приборы, сорбционные трубки, фильтры для последующего анализа в стационарной лаборатории (фенол, формальдегид, фторид водорода, нафталин, бензапирен, тяжелые металлы); а также измерения метеопараметров (атмосферное давление, относительная влажность, температура воздуха, скорость и направление ветра).

В новых ПЭП специально подобран набор оборудования, соответствующий основным загрязнениям, встречающимся в Челябинской области. Пробы воздуха из ПЭП не только анализируются на месте, но и отправляются для детального изучения в стационарную лабораторию. В лаборатории могут выполняться несколько сотен анализов. Арсенал химиков — от простейшей сорбционной трубки до сверхсовременного атомно-эмиссионного спектрометра, который определяет элементный состав любого вещества по свечению составляющих его атомов.

«2019 год был только годом запуска национального проекта "Экология", основные результаты как в нашем регионе, так и в целом в стране еще впереди, — говорит министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, — Но тем не менее, в работу по проекту "Чистый воздух" мы включились активно. Уже сегодня область получила из Курганской области 6 стационарных постов для мониторинга атмосферного воздуха, мы докупаем для них оборудование, и эти посты начнут работать со второй половины 2020 года. А еще один новый пост уже проходит финальные испытания и должен заработать в ближайшее время. Тем самым мы формируем группировку из 8 постов Гидромета, 1 поста Роспотребнадзора, 3 постов Минэкологии, плюс 6 запускающихся постов — итого 18 точек мониторинга! Это составит 1 пост на 100 тысяч жителей, что является хорошим показателем. И конечно, нам очень помогут новые мобильные ПЭП. На следующий год мы будем ещё увеличивать количество точек мониторинга. Наша цель — сделать большую сеть, которая будет давать полную картину по состоянию воздуха в окрестностях предприятий и на жилых территориях».

Современные мобильные эколаборатории позволят оперативно определять состояние загрязнения воздуха в любом районе Челябинска и Магнитогорска: раньше, когда на вооружении экологов была всего одна такая машина на оба города, это было невозможно. Особенно страдало качество контроля в Магнитогорске. В Челябинске также не получалось одновременно контролировать несколько точек в зонах влияния промышленных предприятий.

Новые мобильные лаборатории в Челябинскую область и другие регионы России поставил «Центр лабораторного анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ) — подведомственная структура Росприроднадзора. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» современные ПЭП должны в ближайшее время «доехать» до всех городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха для усиления контроля за источниками загрязнения.

