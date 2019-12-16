В российском городе пожаловались на вызывающую тошноту и кровотечение вонь

Жители Челябинска второй день жалуются на ужасный запах в воздухе и сообщают о резком ухудшении самочувствия, вплоть до кровотечения и тошноты с рвотой. Об этом они пишут в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» во «ВКонтакте».

Сообщения о вони поступают из многих районов города, в первую очередь — из Ленинского, Новосинеглазова и Старокамышинска. Люди не открывают окна в квартирах и не пускают детей гулять. «Апокалипсис, добежал до стоянки, невозможно дышать и находиться на улице», — указывает автор поста.

В комментариях к публикациям две женщины рассказали о носовом кровотечении у своих детей. Еще одна горожанка сказала, что у нее из носа шли кровавые сгустки. Многие комментаторы также указывали на головную боль, насморк, резь в глазах, першение и отек в горле, тошноту вплоть до рвоты.

Горожане сообщают, что пахнет преимущественно гарью. После посещения улицы одежда пропитывается запахом дыма. Другие отмечают, что в течение дня вонь трансформируется. «Полный спектр "ароматов" за последние сутки: сначала выхлопные газы, потом уголь, с утра адская химия. Ветра нет. Такое чувство, что решили газовать все разом», — написала одна из пользовательниц.

Источник запахов пока неизвестен. Предположительно это связано с эндогенными пожарами на Коркинском разрезе или у озера Курочкино. В Челябинске объявлен режим «черного неба».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!