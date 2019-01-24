Российский город спасут от смога огромными вентиляторами

В городе Сибае в Башкирии решили задействовать две вентиляционные установки для разгона смога, который завис над городом из-за тлеющей руды в карьере по добыче меди Учалинского ГОКа. Об этом в четверг, 24 января, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что одна из установок будет стационарной, а другая — передвижной. Первую разместят в северной части карьера, вторую планируют использовать около жилых кварталов, где фиксируется наибольшее превышение концентрации загрязнений. Протестировать установки планируется 24 января.

Ранее, 19 января, сообщалось, что администрация Сибая начала выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски.

Горожане с середины ноября прошлого года жаловались на проблемы со здоровьем из-за смога. Выяснилось, что причиной загрязнений стала тлеющая в закрытом карьере руда. Лабораторные замеры зафиксировали в воздухе высокое содержание диоксида серы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!