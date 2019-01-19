Жителям башкирского города выдали активированный уголь и маски из-за смога

Администрация башкирского города Сибай начала выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так власти пытаются уберечь проживающих в Сибае от воздействия вредных веществ в воздухе. Глава города Рустем Афзалов заявил, что для получения защитных средств горожанам достаточно доказать свое место проживания, предъявив паспорт.

Ранее детям школьного и дошкольного возраста из Сибая ограничили прогулки из-за загрязнения воздуха.

Жители Сибая жаловались на проблемы со здоровьем из-за смога с середины ноября. Выяснилось, что причиной загрязнений стала тлеющая в закрытом карьере руда. Лабораторные замеры зафиксировали в воздухе высокое содержание диоксида серы.

18 января временного исполняющий обязанности руководителя Башкирии Радий Хабиров посетил карьер, где ведутся работы по локализации очага возгорания. Его сопровождал глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал обеспечить санаторное лечение детям из города Сибай.

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