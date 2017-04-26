Два человека погибли при взрыве на молокозаводе в Якутии

Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате взрыва на молокозаводе в Республике Саха (Якутия). Об этом «Ленте.ру» заявила Надежда Дворецкая, официальный представитель регионального следственного управления СКР.

Она уточнила, что взорвался автоклав для стерилизации продукции в молочном цехе совхоза «Новый» компании «Алроса» в селе Арылах.

«По имеющейся на данный час информации, в результате ЧП на месте происшествия погибли 36-летняя упаковщица-укладчица и 62-летний слесарь-оператор. Еще две работницы в состоянии средней тяжести госпитализированы с ожогами кипятком и травмами. На месте работает следственно-оперативная группа, идет осмотр места происшествия», — рассказала Дворецкая.

21 апреля в результате технологического взрыва на медном руднике в башкирском городе Сибай один рабочий погиб, еще один был госпитализирован.