Найдено слабое место российских городов — это бытовая и ливневая канализация, а также вентиляция жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора инженерно-строительного института СПбПУ Николая Ватина.
По его словам, эпидемия коронавируса показала, что в городах необходимо менять систему хозяйственно-бытовой канализации, поскольку она весьма примитивна. То же касается и «ливневки». «В отсутствие дождей поверхности должны мыться, в городах будущего это должно происходить автоматически, без вмешательства человека», — утверждает Ватин.
Профессор также сказал агентству, что во всех домах должны быть системы очистки воздуха с помощью фильтров, которые освобождают воздух от частиц более 10 микрон и даже более одного микрона, а это поможет сдержать вирусы и бактерии. «В большинстве зданий фильтры установлены для галочки, чтобы сдать объект, а дальше они годами не работают», — подчеркнул Ватин.
Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что только 27 процентов городов страны могут считаться благоприятными для жизни граждан.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения