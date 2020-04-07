Названы самые благоустроенные регионы России

Названы регионы России с самой комфортной городской средой — это Подмосковье (87 из 132 баллов), Калужская (86 баллов) и Тульская области (84 балла). Об этом сообщается на сайте Минстроя.

В десятку наиболее благоустроенных регионов также вошли Ленинградская область (82 балла), Иркутская и Свердловская области (81 балл), Ставропольский край (80 баллов), Нижегородская область (75 баллов), Башкирия и Якутия (по 74 балла), Татарстан и Красноярский край (по 73 балла), а также Белгородская область, Коми и Самарская область (по 72 балла).

Аутсайдерами по благоустройству стали Забайкальский край (31 балл), Карачаево-Черкесия (34 балла), Еврейская автономная область (35 баллов), Магаданская область (36 баллов) и Кабардино-Балкария (37 баллов).

Эксперты оценивали такие показатели, как число муниципалитетов, согласовавших благоустройство с другими программами, оценка изменений городской среды местными жителями, количество победивших на всероссийском уровне проектов создания комфортной городской среды, работа волонтеров, создание центров компетенций, а также среднее значение IQ «Умный город». Благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что только 27 процентов российских городов могут считаться благоприятными для жизни граждан. Такие данные получены на основании индекса качества городской среды по итогам 2019 года, который рассчитал Минстрой совместно с «Дом.рф».

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