Названы главные проблемы городов России

Почти половина россиян недовольна качеством дорог в стране и отсутствием ремонта — 45,5 процента опрошенных. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование портала недвижимости Domofond.

Грязь и плохая уборка улиц и тротуаров не устраивают 35,7 процента россиян, недостаточное благоустройство — 31,6 процента. Также в пятерку основных проблем российских городов вошли плохая освещенность улиц (29,7 процента), нехватка культурных мероприятий (25,7 процента) и отсутствие площадок для выгула собак (25,3 процента). Меньше всего россиян беспокоит снос архитектурных или исторических памятников — 2,5 процента.

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В крупных городах людей волнуют те же проблемы, что и в целом по стране. Однако у жителей каждого мегаполиса есть свой приоритетный список. Например, москвичи чаще жаловались на малое количество хороших кафе и ресторанов (35,6 процента). В Санкт-Петербурге 37 процентов опрошенных считают главной проблемой грязь. Жители Челябинска и Екатеринбурга недовольны качеством местных дорог — 62 и 42,2 процента соответственно.

В исследовании портала приняли участие 93,3 тысячи человек. Они выбирали из анкеты факторы, которые осложняют их жизнь в городе. Это, например, отсутствие озеленения, плохой интернет, наличие бездомных животных, слишком плотная застройка и другие.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) назвали города с самыми плохими дорогами — это Калуга, Смоленск, Йошкар-Ола, Курск и Ярославль.

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