Назван худший город России для семейной жизни

Опрос жителей крупных российских городов показал, что лучшие условия для семей с детьми сформированы в Москве, худшие — в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом говорится в материалах аналитиков Domofond (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Выводы были сделаны на основе опроса 90 тысяч россиян, проживающих в 200 крупнейших городах страны. Респондентов просили оценить, насколько утверждение «в моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» справедливо для их места проживания. Оценки выставлялись по шкале от единицы («полностью не согласен») до десятки («полностью согласен»), в соответствии с ними для каждого города был определен средний балл.

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Максимальное значение показателя — 8 баллов — было зафиксировано в Москве. Второе и третье места заняли, соответственно, Тюмень (7,9) и подмосковные города Мытищи и Реутов (оба — 7,8 балла). Наихудшие условия, как показал опрос, зафиксированы в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области: местные жители оценили условия для семейной жизни в городе на 4,3 балла. Второе место антирейтинга разделили сосед Каменска-Шахтинска по Ростовской области — город Шахты и город Свободный Амурской области (4,5 балла). Третье место с результатом в 4,9 балла заняла столица Дагестана Махачкала.

Ранее аналитики компании сделали похожий срез, выявив города России с наиболее и наименее дружелюбными соседями. Самым недружелюбным городом страны оказался Якутск, наиболее дружелюбным — Грозный.

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