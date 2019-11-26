Назван лучший город России по качеству жизни

Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.

Вторую строчку рейтинга занял Грозный, третью — Тюмень. Также в первую десятку попали Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Замыкают список Махачкала и Улан-Удэ.

В исследовании участвовали 78 городов России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из них было опрошено не менее 600 человек. Оценивались такие показатели, как работа коммунальных служб, развитие инфраструктуры, качество медицинского обслуживания, состояние жилого фонда и другие.

В октябре сообщалось, что Казань вошла в первую тройку самых перспективных городов России. Столица Татарстана вместе с Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет.

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