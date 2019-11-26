Названы города России с самой дешевой шаурмой

Самая дешевая шаурма на территории России продается в Чувашии и Курганской области — там средняя цена составляет 100 рублей. Об этом говорится в релизе ИТ-компании «Эвотор», поступившем в «Ленту.ру».

Всего на один рубль дороже шаурма обойдется в Курганской области. Самые высокие цены на шаурму зафиксированы на Сахалине ― 236 рублей, в Санкт-Петербурге ― 189 рублей, в Новгородской области ― 187 рублей и Ленинградской области ― 182 рубля.

В Москве шаурма в среднем стоит 145 рублей. Средний ценник по стране в 2019 году составил 143 рубля, за год он вырос на один рубль.

В «Эвоторе» также выяснили, что шаурму называют шавермой 15 процентов заведений в 33 регионах России. Чаще всего это наименование используют в торговых точках в Новгородской и Ленинградской областях (более 90 процентов), Ярославской области (79 процентов), Санкт-Петербурге (78 процентов), Калининградской и Псковской областях (по 75 процентов).

Наравне названия «шаурма» и «шаверма» используют на Камчатке, а также в Костромской и Вологодской областях.

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