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Россияне массово отравились шаурмой

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В Чурапчинском районе (Якутия) зафиксирована острая пищевая токсикоинфекция в связи с отравлением шаурмой в одном из местных кафе быстрого питания. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Уточняется, что всего за медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 человека, среди них — восемь детей. 20 обратившихся получат лечение в стационаре.

В ведомстве также отметили, что в ходе санитарно-эпидемиологического и административного расследования в кафе выявлены нарушения. Так, у специалистов возникли вопросы касательно прохождения медицинского осмотра, допуска сотрудников к приготовлению блюд, несоблюдения условий хранения блюд и неудовлетворительного санитарного состояния помещений заведения.

Специалисты отобрали пробы пищевых продуктов и смывы с объектов внешней среды. Возбуждено административное дело, работа кафе приостановлена.

В мае шаурма была названа полезным перекусом. По мнению врача-диетолога Сергея Обложко, в ней есть все, что нужно организму: куриное мясо, овощи и низкокалорийные соусы. Кроме того, в городе проще и быстрее купить ее, чем заходить в кафе.

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