Названа доля комфортных для жизни городов России

Чуть более четверти — 27 процентов — российских городов могут считаться благоприятными для жизни граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года. Города в рамках исследования оценивают по 36 индикаторам, среди них благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. Годом ранее, в 2018-м, лишь 23 процента российских муниципалитетов были названы благоприятными для жизни.

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«Количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1,115 тысячи. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации достигло 169 баллов при плановом показателе 166», — приводит агентство выдержку из сообщения пресс-службы вице-премьера.

В 2020 году индекс качества городской среды будет рассчитан уже для 1,118 тысячи городов — в него включат три поселения, получивших статус города в 2019-м, — Балаклаву, Белоозерский и Мурино. Опубликован он будет до 1 апреля 2021-го.

Ранее, в январе, были названы лучшие для жизни города мира. Москва заняла в рейтинге пятое место, уступив Лондону, Нью-Йорку, Парижу и Токио. Российская столица стала мировым лидером по таким показателям, как развитость маршрутной сети аэропортов и обеспеченность музеями.

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