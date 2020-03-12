Более 200 новых детских площадок установят в Подмосковье до конца года

216 детских площадок установят в Подмосковье до конца года в рамках губернаторской программы, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО в четверг, 12 марта.

Он добавил, что в 2020 году планируется провести работы по благоустройству в 20 парках, а также на территории области появятся четыре новых парка — в городских округах Коломенский, Орехово-Зуевский, Истра и Домодедово.

Министр напомнил, что с 2014 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Подмосковье было благоустроено более 200 общественных пространств.

Ранее в четверг он сообщил, что до конца года будет благоустроено 46 общественных пространств.

В 2018 году Минстрой России высоко оценил качество городской среды в Подмосковье: регион занял третье место среди субъектов России после Москвы и Санкт-Петербурга.