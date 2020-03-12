Более 40 общественных пространств благоустроят в Подмосковье

Программа благоустройства Подмосковья на текущий год включает 46 общественных пространств, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 12 марта.

«Очень интересные объекты появятся в Орехово-Зуеве — это набережная реки Клязьма, в Королеве — Акуловский водоконал, в Лосино-Петровском — Городской парк, Зарайске — набережная реки Осе», — рассказал Хайкин.

Он напомнил, что в 2018 году Минстрой России высоко оценил качество городской среды в Подмосковье: регион занял третье место среди субъектов России после Москвы и Санкт-Петербурга. По словам министра, индекс помогает реализовывать задачу формированием качественной городской среды.

Ранее Хайкин сообщил, что до конца года в регионе модернизируют 16 парков культуры и отдыха, еще четыре парка построят. Ранее губернатор Андрей Воробьев положительно оценил результаты благоустройства парков.