Жители Подмосковья выбрали территории для детских площадок

Более 64 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для установки детских площадок, соответствующее голосование проходило на портале «Добродел», сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 25 февраля.

На голосование выносилось 1941 место для установки площадок набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены для включения в программу, рассказал министр.

Он добавил, что до конца года будет обустроено 200 детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров.

«Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 7,5 тысячи детских площадок, включая детские площадки, установленные по губернаторской программе», — заключил Хайкин.

В мае прошлого года почти все игровые площадки в регионе проверили на безопасность. Позже все выявленные нарушения были устранены.

Ранее в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева стартовала программа по модернизации детских площадок. В обязательном порядке на всех объектах устанавливается безопасное покрытие, а родители имеют возможность повлиять на состав каруселей.