Власти Подмосковья подвели итоги программы благоустройства дворов

В Подмосковье почти в полном объеме выполнен план по комплексному благоустройству дворовых территорий, 1252 объекта приведены в порядок с начала года. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 12 ноября.

«Благоустройство двора — одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», — сказал региональный министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его словам, в обязательном порядке в каждом дворе устанавливаются детская площадка, наружное освещение, лавочки и урны. Кроме того, осуществляется озеленение прилегающих территорий, напомнил министр.

Программа по благоустройству дворов была инициирована губернатором Андреем Воробьевым. С 2015 года были модернизированы более шести тысяч объектов. Всего в регионе насчитывается 12968 дворовых территорий.