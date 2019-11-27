Более 30 природных зон обустроят для зимнего отдыха в Подмосковье

Для активного отдыха жителей зимой на территории Подмосковья обустроят 31 природную зону, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО в среду, 27 ноября.

«В Подмосковье зимние развлечения будут организованы и на природных зонах — это городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады», — рассказал Хайкин.

Он уточнил, что в регионе появится 39 новых лыжных трасс, 18 горок для катания на санках и тюбингах, а также восемь мест для барбекю.

Всего в зимний период на территории Подмосковья откроются 84 лыжных трасс и 248 горок.

Накануне Хайкин сообщил, что в период новогодних праздников в регионе будут работать 430 праздничных площадок, а на улицах подмосковных городов установят полторы тысячи елок. По словам министра, специалисты профильного ведомства уделяют пристальное внимание организации новогодних гуляний.