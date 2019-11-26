Власти Подмосковья рассказали о праздновании Нового года

В Подмосковье к Новому году установят елки, катки, горки и лыжные трассы, а наиболее крупные праздничные мероприятия пройдут на шести площадках региона, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО во вторник, 26 ноября.

По его словам, всего в области будут работать 430 праздничных площадок.

Самыми крупными площадками станут Площадь Владимира Храброго в Серпухове, городской бульвар на улице Горького в Электрогорске, площадь на улице Ленина в Истре, площадь на улице Лермонтова в Дзержинском, площадь у ледового дворца на улице Парковая в Балашихе, площадь Красной армии в Сергиевом Посаде.

В частности, к празднику оборудуют 700 катков, 248 горки, а также установят более полторы тысячи елок.

Ранее сообщалось, что в период январских праздников во всех муниципалитетах региона будут проходить различные ярмарки.