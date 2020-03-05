16 парков благоустроят в Подмосковье до конца года

16 парков культуры и отдыха планируется благоустроить в Подмосковье до конца года, четыре парка построят в рамках проекта «Формирование современной комфортной городской среды», сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО.

«Мы не только благоустраиваем парки, но и осуществляем мониторинг за качеством проведения этих работ, содержанием территорий и проведением мероприятий», — Хайкин.

Он уточнил, что в парках создадут дорожки и тропинки, игровые площадки для детей, сцену, танцевальные площадки. Работы также включают озеленение территории и установку освещения.

Всего в области насчитывается около 100 парков. В прошлом году было создано три новых парка, благоустроено 17. По инициативе губернатора Андрея Воробьев все объекты модернизируются. В прошлом году он положительно оценил реализацию программы по благоустройству парков.

