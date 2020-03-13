Малая родина Павла Воли выиграла грант на благоустройство

Город Никольск Пензенской области одержал победу на этапе Всероссийского конкурса грантов по благоустройству среди малых городов, сообщает РИА Пензенской области. Населенный пункт с малой родины шоумена Павла Воли получит финансирование в размере 70 миллионов рублей.

Пензенский губернатор Иван Белозерцев поручил властям готовиться к очередному этапу конкурса, который намечен на лето текущего года. По его словам, к работе нужно подключать проектные организации, поскольку требования к проектам очень высоки.

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Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению президента Владимира Путина с 2018 года. Мероприятие проходит ежегодно в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», его призовой фонд составляет пять миллиардов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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