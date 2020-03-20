Сибиряки возьмут благоустройство в свои руки

Жители Томска сами будут предлагать и определять площадки, которые стоит включить в перечень объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу мэрии сибирского города.

«Отбор территорий проводится заранее, чтобы предоставить проектировщикам максимальное количество времени для проведения замеров в летнее время», — объяснил заместитель мэра Вячеслав Черноус.

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По его словам, в 2021 году планируется благоустроить 32 общественных пространства, в 2022-м — еще 36.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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