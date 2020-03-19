В Красноярске начнется масштабный ремонт

Во всех районах Красноярска в 2020 году отремонтируют междворовые проезды, сообщает газета «Наш Красноярский край».

В рамках масштабных работ, которые будут вестись в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», обновят 53 подобных объекта. Будут заменены бордюры, восстановлено асфальтобетонное покрытие, установлены новые дорожные знаки.

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На эти цели выделят 50 миллионов рублей. Торги пройдут в ближайшее время. Работы начнутся с приходом подходящей погоды.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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