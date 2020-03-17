Один из самых солнечных городов России благоустроят

В Светлограде в Ставропольском крае, одном из самых солнечных городов России, будет благоустроена площадь 50 лет Октября в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает ТАСС.

«Площадь расположена в центральной части города, это чуть ли не единственное место, где жители и гости города могут отдохнуть, прогуляться и поучаствовать в культурно-массовых мероприятиях», — отметили в пресс-службе министерства дорожного строительства и транспорта региона.

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Планируется заменить тротуарную плитку и бордюры на пешеходных переходах, обновят освещения, установят новые лавочки и урны, а также обустроят велопарковки. Кроме того, будет реконструирован старый фонтан.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Светлоград получил свое нынешнее название в 1965 году, ранее он был селом Петровское. Решение о переименовании принималось на заседании райкома партии, где рассматривалось несколько вариантов (Светлоград, Ясноград, Светлый), так как небо над селом всегда светлое и ясное, а ученые утверждали, что солнце светит здесь 2198 часов в году.

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