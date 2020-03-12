Более 600 новосибирцев переедут из аварийного жилья в 2020 году

В Новосибирской области 660 граждан переедут из аварийного жилья в 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом в четверг, 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

«Перед регионом стоят целевые показатели расселения не менее 12 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, не менее 660 человек. Фонд содействия реформированию ЖКХ нам предоставляет 520 миллионов рублей, и средства бюджетов муниципальных образований составят 98 миллионов рублей в текущем году на эти цели», — отметил он.

По словам Архипова, на сегодняшний день уже заключена часть муниципальных контрактов, которые обеспечат расселение 447 человек. При этом с начала текущего года уже 109 человек переехали в новые дома.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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