Российский регион разработал план по жилью

В Марий Эл разработан план реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В его рамках подготовлены четыре региональные программы, сообщает городская газета «Йошкар-Ола».

Так, в республике реализуются проекты «Жилье», «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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Исполнение нацпроекта обсуждалось 2 марта на видеоконференции с курирующим его вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В мероприятии принял участие и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Замглавы правительства обратил внимание губернаторов на то, что ввод жилья в эксплуатацию находится на особом контроле федеральных властей.

В прошлом году в Марий Эл ввели в эксплуатацию почти 400 тысяч квадратных метров жилья. В текущем году этот показатель планируется довести до 420 тысяч квадратных метров. Кроме того, ведется работа по уменьшению количества долгостроев — утвержден план поэтапного снижения их объемов, сформирован актуальный реестр, определено финансирование.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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