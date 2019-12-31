Под Калининградом открыли парк сенситивного развития

В Гурьевске Калининградской области открылся парк сенситивного развития, построенный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает НТРК «Каскад».

Создание парка обошлось в 136 миллионов рублей. Федеральный грант покрыл 55 миллионов рублей.

В парке установили «гудящий» камень, калейдоскоп, параболический отражатель, раструб и зеркальную ротонду. Также оборудованы детские и игровые площадки, места для отдыха, водные объекты и зона выгула собак.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

За время строительства уложены сети водоснабжения, канализация, проведены электросети и обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Помимо этого, установлены опоры освещения, видеонаблюдение и ограждение парка. Проектом предусмотрен хозяйственный блок и торговые павильоны. Завершено озеленение территории парка.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!