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Сделан важный шаг к комфортной среде

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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждены изменения к семи сводам правил, направленные на обеспечение нормативных условий применения методического документа «Стандарт комплексного развития территорий». Об этом сообщается на официальном сайте Минстроя России.

Обоснования и внесение изменений в своды правил, а также в ГОСТ и СанПиН на основе положений стандарта готовит компания «ДОМ.РФ» совместно с подведомственным Минстрою России ФАУ «ФЦС». Работы по изменениям стандарта выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в целях внедрения положений стандарта в нормативную базу. Стандарт состоит из 6 книг и 4 каталогов и разработан компаниями «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» при поддержке Минстроя России по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Документ одобрен проектным комитетом по нацпроекту весной 2019 года.

Приоритетная задача стандарта заключается в формирование комфортной городской среды, а принятые изменения к сводам правил направлены на внедрение современных тенденций городского развития в существующую нормативно-техническую базу.

«Принятые изменения к сводам правил отражают актуальные подходы к проектированию и строительству на застроенных и новых территориях и отвечают современным экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и власти. В существующей плотной застройке городов люди должны получать комфортную среду для жизни, представители бизнеса должны иметь возможность работать по адаптированным к современности понятным и прозрачным нормативно-техническим правилам. Власть же решает свои ключевые задачи — обеспечение безопасности и рост экономической эффективности отрасли», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Проектирование по принципам стандарта призвано создать функционально разнообразные, компактные и безопасные города с сомасштабной человеку застройкой, комфортным жильем и высокой транспортной доступностью. Документ учитывает международные принципы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ООН-Хабитат.

«Многие рынки в России уже создали качественные современные сервисы: доступные авиаперелеты, отечественные автомобили, каршеринг. При этом в сфере массового строительства до сих пор тиражируются модели и опыт 1970-х годов, — прокомментировал важность события партнер «КБ Стрелка» Алексей Муратов. — Эти микрорайоны занимают почти 80 процентов существующей сегодня жилой застройки. Да, они были созданы государством при острой необходимости индивидуальных квартир. Но в XXI веке жилищная обеспеченность составляет 25 квадратных метра на человека, а рынок и запросы изменились. Жилье, которое раньше строилось как социальные, теперь стало коммерческим и по сути, зависящим от девелоперов. В этом смысле будущее качество застройки зависит от них, задача стандарта — помочь им развивать доступное жилье».

Разработка Стандарта велась на протяжении почти трех лет — с сентября 2016 по май 2019. Научная и экспертная база Стандарта объединяет более 200 экспертов из 10 стран мира, специализирующихся в более чем 15 областях знаний. К разработке методического руководства были привлечены более 20 ведущих российских и международных научных институтов.

«Предложенные принципы уменьшения размеров кварталов, увеличения их проницаемости, возможность размещения объектов социальной инфраструктуры не внутри дворов, а ближе к границам квартала, создание грамотной пешеходной логистики внутри жилых зон — все эти потребности давно назрели и требовали отклика, — отметил новации директор по маркетингу и продукту компании Legenda Всеволод Глазунов. — Отрадно, что над документом работало такое количество экспертов, в том числе практиков. Мы как девелоперы давно отошли от общепринятых норм проектирования жилой среды в наших проектах. К этому нас подтолкнул рынок, в основе которого ничто иное, как потребности и запросы людей».

Изменения вступят в силу летом 2020 года. Внесение изменений в нормативную базу с учетом стандарта планируется завершить к середине 2021 года.

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