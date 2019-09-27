«Стрелка» получила премию за работу с городскими пространствами

Консалтинговое бюро «Стрелка» получило премию The First City Awards. Об этом сообщается на странице бюро в Facebook.

Проекты «Стрелки» отметили в номинации Best Urban Design за инновационную работу с городскими пространствами. Кроме этого, их оценивали с точки зрения энергоэффективности и практичности решений.

Премию вручили в рамках ежегодного конгресса организации Open House в Мадриде. Ее присуждают за социально значимые проекты, которые определяют будущее городов.

Open House — международный фестиваль, посвященный архитектуре и урбанизму, который ежегодно проходит в более чем 40 городах мира.

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