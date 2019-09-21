20 сентября в Великом Новгороде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни: города». Форум посетили порядка 900 гостей из 69 субъектов РФ. В числе участников форума — представители федеральных и региональных органов власти, международные и российские эксперты по развитию жилой среды, ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы и представители бизнеса, мэры 113 городов.

Деловая программа форума была построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, обозначенных в национальных проектах. Её участники обсудили инструменты, необходимые для создания комфортной среды для жизни, стимулирования экономического роста и привлечения человеческого капитала в города.

Форум «Среда для жизни» проводится в четвертый раз. Ранее он проходил в Татарстане, Саратове и Калининграде.

Следующий город для проведения форума «Среда для жизни» в 2020 году будет определен по итогам конкурса. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник: «По предложению Минстроя России мы сейчас займемся разработкой критериев, по которым будем определять проведение форума. Поступает большое количество заявок от городов, поэтому следующий город мы будем выбирать на конкурсной основе».

На форуме также объявили об открытии приема заявок на участие в офлайн-программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Подать заявку можно на сайте архитекторы.рф с 20 сентября до 10 октября. К участию в программе приглашаются практикующие специалисты: архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие, ответственные за вопросы облика городов, из которых экспертное жюри отберет 100 участников.

На форуме выступили бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, бывший мэр Копенгагена, генеральный директор Copenhagen City&Port Development Corporation Йенс Крамер Миккельсен, генеральный директор Placemakers Хейзел Борис, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

«КБ Стрелка разработало стандарт комплексного развития территории — методическое руководство для проектировщиков и застройщиков, охватывающее практически все уровни жилой среды, от планировки территории до планировок квартир. Документ готов. Какие следующие шаги надо сделать? Прежде всего, конечно, надо реализовать пилотные проекты по стандарту. Второй шаг — применять стандарт при вовлечении в жилищное строительство неиспользуемых или неэффективно используемых земель в федеральной собственности. Наконец, создать интернет-платформу со стандартом, которая, с одной стороны, обеспечила бы широкий доступ к этому документу для всех интересующихся. А с другой стороны, позволила бы инициировать широкую дискуссию по вопросам жилищного строительства», — сказал партнер КБ Стрелка Алексей Муратов.

Среди других тем деловой программы — главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху цифровизации, привлечение частных и государственных инвестиций. Также на форуме уделили внимание роли государства и регулирования в жизни города, в частности, вопросам организации эффективного взаимодействия городских администраций с бизнесом и обществом.

Форум «Среда для жизни» проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Партнерами форума «Среда для жизни» в Великом Новгороде выступают государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.