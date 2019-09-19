Россиянин заблудился в больнице и три дня искал выход

Нарине Георгян / YouTube

В городе Железногорске Красноярского края местный житель провел три дня в подвале больницы №51 после операции. Сюжет об этом выпустило «Муниципальное телевидение. Железногорск», он опубликован в сообществе телеканала во «ВКонтакте».

35-летнего Павла Богданова госпитализировали с обострившимся панкреатитом, пишут «Вести.ру». Мужчина пропал 16 сентября, на следующий день его выписали за нарушение режима стационара — считалось, что пациент сбежал из больницы, поэтому его искали волонтеры и полицейские. Богданова пытались найти на территории больничного городка, в парках, на стадионе и в расположенных рядом зданиях. Волонтеры распространили ориентировки по всему городу, после чего обратились к журналистам.

Мужчину нашли 18 сентября с помощью кинологов. Он не смог вспомнить, как оказался в темноте. Никто из медперсонала его также не видел. Самостоятельно найти выход из подвала пациент не смог и блуждал в течение нескольких дней, так как на его крики никто не откликнулся.

Командир поисково-спасательной группы «Сибирь» Алексей Поляковский рассказал, что родственники добились разрешения на вход в подвал больницы, так как по камерам Богданов не уходил в город. Спасатель добавил, что мужчина попал в подвал «по состоянию здоровья», однако не уточнил подробностей, пишет «Проспект Мира» со ссылкой на газету «Город и Горожане». В больнице заявили, что прокомментировать ситуацию может только главврач, но он в настоящее время находится на выезде.

Telegram-канал «Стрелка» опубликовал видео, предположительно, из подвала больницы. На кадрах видно большое помещение без света и заваленное мусором.

18 сентября сообщалось, что в Бурятии нашли в мужском монастыре бизнесмена, который пропал восемь месяцев назад после крупной сделки. Мужчина никого не предупредил и решил отказаться от мирской жизни. Следственный комитет возбуждал дело об убийстве, но прекратил его.

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