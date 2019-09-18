Верующие россияне выдумали похищение дочери из-за нежелания отдавать ее в школу

Жители Елецкого района Липецкой области инсценировали похищение своей восьмилетней дочери в селе Паниковец, чтобы ребенок не ходил в школу. Об этом сообщило издание Gorod48 со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, родители хотели избежать светского образования ребенка, и отец при помощи священника тайно перевез дочь в Москву. Мать передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.

2 сентября, когда девочка не пришла на школьную линейку, в дом ее семьи приехала директор школы, и мать рассказала ей, что ребенок пропал. После этого девочку два дня искали волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Мать ребенка проверили на полиграфе, и она во всем призналась. Женщина рассказала, что девочка находится в подмосковном городе Щелково.

Отмечается, что у родителей не было никаких документов, подтверждающих родство с ребенком — его доказала экспертиза ДНК. Верующие родители не стали оформлять дочери документы, в том числе свидетельство о рождении. Каким образом девочку зачислили в первый класс школы, неизвестно.

Прокуратура Елецкого района оштрафовала мать ребенка на две тысячи рублей. Кроме того, в адрес начальника отдела районного образования, главы Воронецкого сельсовета и начальника ОМВД по Елецкому району внесли представления. В ходе проверки матери ребенка оформили временную регистрацию, она также согласилась отдать дочь в школу. Свидетельство о рождении им придется оформлять через суд.

Ранее, в августе, жителя Ингушетии задержали за похищение несовершеннолетней ради вступления в брак. 36-летняя местная жительница пожаловалась, что неизвестный похитил ее 13-летнюю дочь. Выяснилось, что ему 19 лет. В его действиях усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ («Похищение человека»).

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