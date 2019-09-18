Пропавшего российского бизнесмена искали восемь месяцев и нашли в монастыре

В Бурятии нашли в мужском монастыре бизнесмена, который пропал восемь месяцев назад после крупной сделки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по республике.

В январе 2019 года партнер по бизнесу забеспокоился об исчезновении мужчины. Найденный бизнесмен рассказал следователям, что после сделки некоторое время жил в Улан-Удэ, а затем неожиданно решил уехать в монастырь и поступить на церковную службу, но никому ничего не сказал.

Следственный комитет возбуждал уголовное дел об убийстве по факту исчезновения предпринимателя. На данный момент уголовное дело закрыто.

Ранее верующие жители Липецкой области инсценировали похищение своей дочери, чтобы она не ходила в школу, так как были против светского образования. Девочка жила у священника. Кроме того, выяснилось, что у нее не было никаких документов. Мать ребенка оштрафовали на две тысячи рублей.

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