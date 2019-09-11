В России стали чаще пропадать дети

В первом полугодии текущего года в правоохранительные органы поступило свыше 6,5 тысячи сообщений о пропавших без вести детях, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР). Это на семь процентов больше, чем годом ранее.

В ведомстве отметили, что ежедневно следователи получают по 35 таких сообщений. По каждому из них незамедлительно начинается активная работа, в которой принимают участие сотрудники СКР, а также полиция, МЧС России и волонтеры. Для розыска в зависимости от обстоятельств используют беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов.

«Подавляющее большинство таких случаев заканчивается, к счастью, благополучно, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия», — отметила официальный представитель СКР.

Так, в августе в Нижегородской области пропала пятилетняя девочка, сообщили в ведомстве. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого. Спустя несколько дней ребенка обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков районов.

В Вологодской области 4 сентября мать оставила двухлетнюю дочь на детской площадке и ушла в соседний дом к подруге покормить новорожденного. Когда женщина вернулась, то ребенка не обнаружила. Поиски продолжались до 6 сентября, девочку нашли живой.

В Кирове Калужской области в результате розыска пропавшего девятилетнего ребенка 2 сентября в озере Верхнее было обнаружено его тело. Мальчик пропал 31 августа, покинув квартиру знакомых, куда ранее пришел с мамой и братом, уточнили в СКР. В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что «простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни».

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