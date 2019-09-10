Полиция и волонтеры сутки искали прятавшегося под кроватью российского школьника

В поселке Ола Магаданской области волонтеры и родители около суток искали пропавшего 10-летнего школьника, который ушел в школу и не вернулся домой. По данным издания MagadanMedia, мальчика нашли у него дома, где он прятался под кроватью.

Мать мальчика обратилась в полицию 9 сентября. Полиция опросила его одноклассников, также правоохранительные органы проведут медосвидетельствование мальчика, чтобы выяснить, получил ли он травмы.

Где мальчик находился ночью, пока неизвестно, это выясняет Следственный комитет России (СКР), ведомство организовало проверку.

Ранее в В Тарногском районе Вологодской области нашли двухлетнюю девочку, которая пропала из песочницы за два дня до этого. По словам матери, она оставила девочку не более чем на 10 минут, чтобы покормить новорожденного ребенка. По данным Telegram-канала Hue, ребенка обнаружили в 500 метрах от места исчезновения. Состояние девочки оценивается как тяжелое, решается вопрос о транспортировке ребенка в областную клиническую больницу санитарной авиацией.

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