Блуждавший 13 дней в тайге российский подросток рассказал о спасении

15-летний подросток, который 13 дней блуждал по тайге в Приморском крае, рассказал о том, как ему удалось выжить. Рассказ мальчика опубликовал телеканал НТВ.

Юноша питался грибами, жег костры и ночевал под деревьями. Он прошел около 20 километров по лесу и вышел к пчеловодческому хозяйству, однако не смог связаться с родными. Из-за непогоды дороги размыло ливнями, связи у местных жителей также не было. Мальчика осмотрели врачи, он чувствует себя хорошо.

Как сообщает телеканал, в поисково-спасательной операции приняли участие около трехсот сотрудников МЧС и добровольцев. Они прошли десятки километров тайги и постоянно натыкались на следы диких животных, в том числе тигров и медведей.

О спасении подростка стало известно 4 сентября. Мальчик ушел в лес за грибами 23 августа и пропал. Его нашли на одной из пасек Михайловского района, в 20-25 километрах от места пропажи.

Ранее по факту пропажи юноши СКР возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!