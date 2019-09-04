Российский подросток 13 дней блуждал по тайге и выжил

В Приморском крае найден живым 15-летний подросток, который 23 августа ушел в лес за грибами и пропал, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В поисках молодого человека участвовали сотни волонтеров и силовиков, которые за это время осмотрели многие километры глухой тайги. Его нашли на одной из пасек Михайловского района, в 20-25 километрах от места пропажи, пишет «Комсомольская правда».

«Сегодня военные на технике наткнулись на пчеловодческое хозяйство. Решили его проверить... Оказалось, что там наш мальчишка! Живой!» — сказал изданию представитель отряда добровольцев «Примпоиск».

Дороги к этой территории размыло ливнями, связи и возможности уйти оттуда не было. Местные жители также оказались отрезаны от внешнего мира и не могли ни выехать оттуда, ни сообщить о местонахождении мальчика.

В среду, 4 сентября, подростка доставили к соседний населенный пункт. Его уже обследовали врачи, на очереди — встреча со следователем и отцом.

Ранее по факту пропажи юноши СКР возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК).

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