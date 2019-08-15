Появились подробности спасения трехлетнего мальчика из сибирской тайги

Пропавшего в лесу возле поселка Новологиново под Омском трехлетнего мальчика нашли сидящим на кочке в 800 метрах от разбитого лагеря. Он плакал и пил болотную воду, сообщает местный портал NGS55.ru.

«Нашла его девушка, профессиональный поисковик, которая сегодня утром прилетела из Москвы. <...> Ребенок в удовлетворительном состоянии, ходить может. Но его только что увезли на скорой вместе с родителями», — рассказали волонтеры.

По предварительным данным, истощения у ребенка нет. За время в лесу его только покусали мошки и комары.

Ранее стало известно, что мальчика нашли живым после двух ночей в сибирской тайге. Он пропал вечером 13 августа возле поселка Новологиново под Омском. Его родители отправились в лес собирать ягоды и оставили ребенка на 10 минут в запертой машине. Первые три часа они пытались искать мальчика самостоятельно, но в итоге вызвали полицию. По факту пропажи ребенка возбудили дело, чтобы привлечь к его поискам специалистов.

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