Найденную в нижегородском лесу девочку выписали из больницы

Найденную в нижегородском лесу пятилетнюю Зарину А. выписывают из больницы, девочка провела там восемь дней. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона, передает РИА Новости.

Девочку доставили в больницу утром 22 августа. Первые сутки она находилась в реанимации, после чего ее состояние улучшилось, и Зарину перевели в обычную палату.

Зарина ушла из дома в деревне Степановка 18 августа. В ее поисках участвовала тысяча человек, в том числе военные, спасатели и волонтеры. В мероприятиях также использовали беспилотники, авиацию и тепловизоры. Ребенка нашли вечером 21 августа в буреломе примерно в двух километрах от деревни, она разорвала найденную в лесу клеенку и пыталась на ней согреться. Шея девочки была покусана, а на ногах были ссадины. Первое, что Зарина попросила у взрослых, были «тортик и пить».

Как уточнил координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин, в месте, где нашли девочку, были две реки, непроходимые кусты. Также волонтеры заметили присутствие медведя, кабана, змей и ос. Мать Зарины отметила, что ночью был дождь, одежда девочки намокла, волосы стали сырыми. Она сняла шорты и сапожки, три дня и три ночи ходила в одной футболке, не ела и не пила.

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