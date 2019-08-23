Стали известны подробности выживания найденной в нижегородском лесу девочки

Волонтеры и мать девочки Зарины из Нижегородской области рассказали подробности ее поисков в лесу и спасения — она не ела, не пила три дня и сильно замерзла. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Нижний Новгород».

Девочку нашли в глухом буреломе, лежащей на клеенке, — ребенок замерз, разорвал клеенку, пытаясь на ней согреться. Ее шея была покусана, ноги в ссадинах, рассказала доброволец поисково-спасательной группы «Рысь» Татьяна Солдатова.

Как уточнил координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин, в месте, где нашли девочку, было две реки, непроходимые кусты. Также волонтеры заметили присутствие медведя, кабана, змей и ос.

Мать Зарины отметила, что ночью был дождь, одежда девочки намокла, волосы стали сырыми. Она сняла шорты и сапожки, три дня и три ночи ходила в одной футболке, не ела и не пила. По словам врачей, девочка находится в состоянии средней тяжести, но близко к удовлетворительному. Когда ее выпишут, пока не ясно.

Зарину А. обнаружили в зарослях. Ей дали специальное согревающее одеяло и воду. Пока девочку выносили из леса, она рассказала спасателям, что хочет «тортик и пить». Девочка ушла из дома 18 августа и провела в лесу три дня. Ее круглосуточно искали более тысячи человек. Зарина А. была истощена, ее отправили в больницу.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!