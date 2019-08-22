В лесу Нижегородской области нашли пятилетнюю девочку после трех дней поиска

В лесу Нижегородской области нашли живой пятилетнюю девочку, пропавшую 18 августа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Ребенка искали круглосуточно. По данным ТАСС, в поисках участвовали более тысячи человек, среди которых были сотрудники СК, МВД, МЧС, Росгвардии, военнослужащие, а также волонтеры.

Девочка находится в истощенном состоянии, ее доставили в больницу.

По версии следствия, ребенок ушел из дома в деревне Степановка днем 18 августа, дома находился родственник. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

15 августа в Омской области нашли живым трехлетнего ребенка, который потерялся в лесу и провел там две ночи. Мальчик пропал вечером 13 августа возле поселка Новологиново. Его родители отправились в лес собирать ягоды и оставили ребенка на 10 минут в запертой машине. Первые три часа они пытались искать мальчика самостоятельно, но в итоге вызвали полицию. Поиски мальчика длились примерно двое суток, в них участвовали более тысячи человек.

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