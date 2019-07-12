Россиянка упала в водосток и исчезла

Жительница Москвы пропала во время прогулки в одном из столичных парков. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 30 июня в дендропарке на юге города. В правоохранительные органы обратился муж 26-летней женщины, упавшей в водосток. «Друзья, находившиеся с ней, пытались оказать ей помощь, однако вытащить ее у них не получилось», — говорится в сообщении.

Следователи совместно с сотрудниками Мосводоканала и Мосводостока вели ее поиски при помощи специальных средств. Также были опрошены все очевидцы произошедшего и изучены записи с ближайших камер наблюдения. В СКР не исключают гибель девушки — по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным «Московского комсомольца», речь идет о бухгалтере Марии Басовой. С супругом, работающим в столичном метрополитене мастером по обслуживанию вагонов, они поженились два месяца назад.

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Басова пропала в Бирюлевском дендропарке после того, как поссорилась с мужем на пикнике с друзьями: компания в составе трех семейных пар жарила шашлыки и употребляла спиртные напитки.

Отмечается, что обиженный супруг якобы ушел раньше всех. Когда группа начала выдвигаться из пикниковой зоны по направлению к выходу, Басова, шедшая позади, пропала. После того как на следующий день она не вышла на связь, родственники предположили, что она упала в коллектор.

Однако результаты обследования парковых водостоков показали отсутствие следов пребывания там человека. Кроме того, они все были закрыты на момент происшествия. Изданию также стало известно, что с момента исчезновения не происходило списания денежных средств с банковской карты, которая была при себе у Басовой.

В апреле сообщалось, что пропавшую без вести семью обнаружили в колодце под Уфой с признаками насильственной смерти. Среди погибших — трое детей, в том числе девятимесячный ребенок. Подозреваемый, 46-летний глава семьи, покончил с собой, когда к нему пришли следователи и полиция.

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