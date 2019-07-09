Пропавшую восьмилетнюю россиянку нашли на улице в обнимку с котенком

В поселке Трудовое под Владивостоком восьмилетнюю девочку нашли на улице на матрасе в обнимку с бездомным котенком. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Экипаж службы получил сообщение о розыске девочки в 23:35 по местному времени (16:35 мск), передает ТАСС. Родители утверждали, что дочь пропала с улицы Лермонтова в поселке Трудовое.

Около 02:30 (19:30 мск) сотрудники группы задержания обнаружили детские вещи в гаражах среди бетонных плит на улице Муссонной. Ребенка нашли в одном из бетонных колец. Девочка спала на матрасе, прижимая к себе бездомного котенка. Сотрудники ведомства успокаивали ее до приезда полиции.

Источник в полиции рассказал, что ребенок ушел из дома, поссорившись с сестрой около двух дней назад. Чтобы не умереть от голода, девочка взяла с собой сухую манную крупу и питалась ею все это время. Собеседник агентства отметил, что у нее благополучная семья.

Ранее в июне три школьника из города Реж Свердловской области ушли из дома без предупреждения, поехали бродяжничать в Екатеринбург и были найдены спустя почти неделю. Они приехали в город на попутной машине, ходили по торговым центрам, ночевали в подъездах жилых домов и попрошайничали, пока их не нашли сыщики. Подростки семь раз убегали из дома в подобные «путешествия».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!