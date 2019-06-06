Российские подростки в восьмой раз сбежали из дома и отправились в путешествие

Трое школьников из города Реж Свердловской области ушли из дома без предупреждения, поехали бродяжничать в Екатеринбург и были найдены спустя почти неделю. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«По информации, поступившей 06.06.2019 в 10:30 местного времени, все трое подростков найдены живыми в Екатеринбурге. Сейчас они доставлены в подразделение полиции», — говорится в сообщении.

Мальчики 2006, 2007 и 2008 годов рождения пошли на прогулку 1 июня и не вернулись. К их поиску были привлечены 135 человек. Сообщалось, что ранее они не раз уходили из дома на несколько дней.

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых рассказал ТАСС, что во время опроса полицейскими ребята признались, что идея уйти из дома возникла у них спонтанно. Они решили уехать в столицу области и посмотреть местные достопримечательности.

«Первую ночь они провели в своем городе под трубой теплотрассы, чтобы не замерзнуть. Потом на попутной машине прибыли в Екатеринбург, ходили по торговым центрам, ночевали в подъездах жилых домов, попрошайничали, пока сыщики уголовного розыска не нашли их по приметам. К счастью, ни в какие криминальные истории они не угодили», — сказал Горелых, добавив, что в скором времени мальчиков отправят к врачам на освидетельствование. Он отметил, что ранее подростки семь раз убегали из дома в подобные «путешествия».

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