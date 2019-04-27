В колодце под Уфой обнаружили пропавшую без вести семью

Пропавшую без вести семью обнаружили в колодце под Уфой с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил «Ленте.ру» Евгений Каневский, официальный представитель следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Среди погибших — трое детей, в том числе девятимесячный ребенок. Подозреваемый, 46-летний глава семьи, покончил с собой, когда к нему пришли следователи и полиция.

По словам Кадетского, в апреле в правоохранительные органы обратилась молодая жительница Уфы с заявлением, что с декабря прошлого года не может связаться со своей подругой. В ходе розыска выяснилось, что вместе с женщиной исчезли ее 39-летняя мать и двое маленьких детей. Следователи возбудили уголовное дело.

В Орджоникидзевском районе города Уфы вблизи кладбища «Северное» неподалеку от дачного участка, принадлежащего этой семье, обнаружили тела всех пропавших без вести. Они были спрятаны в заброшенном колодце на одном из соседних участков.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2018 года 46-летний глава семьи, находясь у себя дома в Калининском районе города Уфы, убил 39-летнюю жену, двух своих сыновей, одному из которых было два года, а второму шесть лет, а так же 22-летнюю падчерицу и ее девятимесячного ребенка. Затем он на заказанном грузовике перевез их тела на свой садовый участок, а впоследствии спрятал их в заброшенном колодце на соседнем садовом участке», — сказал Каневский.

По его словам, в настоящее время следователи производят осмотр места происшествия, тел погибших, собирают вещественные доказательства. Назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинские. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в заведомо беспомощном состоянии».

В апреле в Иркутской области мужчина вывез свою супругу в лес, задушил ее, а затем обратился в полицию с заявлением о пропаже без вести и даже организовал ее розыски. Однако был изобличен, задержан и признался в преступлении, а также указал место захоронения супруги. По его словам, причиной убийства стала очередная семейная ссора.

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