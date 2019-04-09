Россиянин убил «запилившую» его жену и инсценировал ее поиски

Житель Иркутской области убил жену и инсценировал ее поиски. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как указывается в сообщении, мужчина запланировал убийство супруги, отвез ее в лес под Братском и задушил. Затем он вернулся в город и обратился в полицию с заявлением о пропаже женщины, о том же сообщил ее родителям. После этого несколько дней помогал искать «пропавшую», и в итоге был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве.

Мужчина признал свою вину, показал место, где спрятал тело жены, и рассказал, что пошел на преступление, потому что та его «запилила». «Достала она меня как женщина, постоянно пилит. Нервы не выдержали, и я решил ее убить», — признался он на допросе.

В Следственном комитете отметили, что мужчина ранее не был судим, семья считалась благополучной, супруги воспитывали трехлетнего ребенка.

СКР по Иркутской области / YouTube

В марте сообщалось, что отсидевшего за убийство супруги россиянина задержали за убийство второй жены. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа забил женщину до смерти.

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